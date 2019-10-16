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Глава Гонконга не смогла зачитать обращение к парламенту - сбежала из-за протестов

Глава Гонконга Кэрри Лэм была вынуждена прервать ежегодное обращение к законодательному собранию из-за того, что члены оппозиционных фракций начали кричать и перебивать ее.

После этого в администрации Лэм решили, что обращение покажут по телевидению, в записи.

Ежегодное обращение Лэм, третье в ее карьере, прервали шестеро оппозиционных депутатов. Они требовали от главы города высказаться по пяти требованиям протестующих.

Эти требования - полный отзыв законопроекта об экстрадиции в Китай, освобождение всех задержанных оппозиционеров и юридическая переквалификация протестов, которые правительство считает массовыми беспорядками.

Также оппозиция требует независимого расследования поведения полиции и реформы избирательной системы.

Когда Лэм начала говорить, за ее спиной появился слоган "Пять требований, не меньше" - оппозиционные законодатели спроецировали его на стену. Нескольких депутатов вывели из зала, но когда Лэм попыталась начать снова, ее вновь начали перебивать.

Лэм была вынуждена прервать выступление и выйти из зала, несколько депутатов преследовали ее до дверей.

В среду парламент собрался впервые после того, как в июле протестующие взяли его штурмом.

Ожидается, что в этом обращении Керри Лэм наконец формально отзовет законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай. Этот документ стал поводом для начала массовых протестов.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Каждые выходные на улицы выходят тысячи человек. 1 октября полицейские впервые применили против демонстрантов боевое оружие.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в престулпениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона. Позже к требованию демонстрантов отозвать законопроект добавилось еще четыре.
Источник: ВВС
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