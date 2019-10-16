В течение всего дня 15 октября в автономной области проходили манифестации, которые переросли в массовые беспорядки и закончились столкновениями с полицией. Участники перекрывали дороги и железнодорожные пути, возле зданий представительств правительства Испании прошли демонстрации.





Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в акциях приняли участие около 40 тысяч человек. Часть митингующих забрасывала сотрудников правоохранительных органов различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, били витрины, пытались построить баррикады и прорваться к зданиям представительств правительства Испании.





Полиция в ответ на эти действия была вынуждена применить дубинки и резиновые пули.









Полицейским также пришлось применить силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне.





По всей Каталонии за участие в беспорядках были задержаны 25 человек, трое из них − в Барселоне.





Организаторами акций у зданий представительств испанского правительства стали организации, которые выступают за выход Каталонии из состава Испании - Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural.





Акции протеста в регионе начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор ряду каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году, по результатам которого Каталония намеревалась получить суверенитет.





Девять человек получили тюремные сроки от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже, еще трое обвиняемых в неподчинении – штрафы.