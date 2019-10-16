Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Резиновые пули и дубинки: более 70 человек ранено во время протестов в Каталонии

Как минимум 74 человека получили ранения, 25 были задержаны в ходе акций протеста, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

В течение всего дня 15 октября в автономной области проходили манифестации, которые переросли в массовые беспорядки и закончились столкновениями с полицией. Участники перекрывали дороги и железнодорожные пути, возле зданий представительств правительства Испании прошли демонстрации.

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в акциях приняли участие около 40 тысяч человек. Часть митингующих забрасывала сотрудников правоохранительных органов различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, били витрины, пытались построить баррикады и прорваться к зданиям представительств правительства Испании. 

Полиция в ответ на эти действия была вынуждена применить дубинки и резиновые пули.


Полицейским также пришлось применить силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне.

По всей Каталонии за участие в беспорядках были задержаны 25 человек, трое из них − в Барселоне.

Организаторами акций у зданий представительств испанского правительства стали организации, которые выступают за выход Каталонии из состава Испании - Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural.

Акции протеста в регионе начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор ряду каталонских политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году, по результатам которого Каталония намеревалась получить суверенитет. 

Девять человек получили тюремные сроки от 9 до 13 лет по обвинению в мятеже, еще трое обвиняемых в неподчинении – штрафы.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru