блогер Андрей Паук, архивное фото





За последние полгода в отношении блогера был совершен ряд провокаций, но силовые органы так и не нашли виноватых. Так, 20 марта якобы с электронной почты Паука и с указанием номера его мобильного телефона поступило сообщение о минировании здания райисполкома в городском поселке Октябрьский.





Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД пришли в квартиру, где Андрей Паук проживает с семьей, провели там обыск и изъяли компьютер и другую профессиональную технику видеоблогера.









Андрей Паук в наручниках был доставлен в управление Следственного комитета, где его продержали 5 часов. С момента его задержания и до прибытия домой жены в квартире пятилетний ребенок оставался один.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса по факту заведомо ложного сообщения о минировании. Через месяц уголовное дело в отношении Паука прекратили и изъятую технику частично вернули. Автор сообщения о лжеминировании до настоящего времени не установлен.





В мае история повторилась. На электронную почту МЧС поступило сообщение о минировании здания суда в Мозыре, причем в сообщении о минировании вновь был указан номер мобильного телефона Паука. Андрей Паук написал заявление с просьбой разобраться, кто использует его данные о номере телефона и электронной почте для лжесообщений, но эти лица не были установлены.





Андрей обжаловал действия сотрудников внутренних дел по его задержанию в марте в прокуратуру, а после признания прокуратурой этих действий соответствующими УПК — в суд. Рассмотрение иска о возмещении морального вреда в суде Октябрьского района было назначено на 25 сентября. Накануне рассмотрения дела блогер получил в мессенджер Viber сообщение с угрозами от неизвестных лиц:





"Завтра суд, и ты его проиграешь. Тема с обыском была создана для того, чтобы ты задумался о своем поведении, закрыл свой вонючий рот и устроился на работу. Скажи спасибо, что ничего не подкинули. Если будешь заниматься саботажем и очернением существующей власти, будут приниматься меры в отношении тебя. Сядешь и твоя [непристойность] жена будет передачки носить […]".





Автор сообщения до настоящего времени также не установлен.





Вечером 4 октября Андрею Пауку позвонил оперативный дежурный РОВД и сообщил что в милицию поступил телефонный звонок якобы с номера самого Паука, в ходе которого неизвестный, назвавшийся Андреем и сообщивший его домашний адрес, сказал, что "убил свою жену Ольгу". Жена Андрея Ольга была вынуждена звонить и объяснять, что этот звонок — провокация.





В РОВД уже сообщили, что “хулигана” найти не удастся. Очевидно, что на протяжении длительного времени Андрей и его семья подвергаются психологическому давлению и запугиванию в результате противоправных действий неустановленных лиц.









На наш взгляд, причиной повторяющихся провокаций в отношении видеоблогера может являться его деятельность по распространению информации, право на которую гарантировано ст.ст. 33, 34 Конституции Республики Беларусь.





К сожалению, органы внутренних дел не предпринимают эффективных дел, направленных на то, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.





Между тем, в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из основных задач органов внутренних дел является защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности (ст.ст. 2, 6).





Поэтому БАЖ просит министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева:





Взять под личный контроль проведение проверок по фактам противоправных действий в отношении Андрея Паука.





Дать указание сотрудникам территориальных органов внутренних дел предпринять все возможные эффективные меры по проведению проверок, направленных на установление виновных и привлечение их к установленной законом ответственности.





Копии обращения направлены начальникам УВД Гомельской области и РОВД Октябрьского района.