Миссия, которую возглавляет Корнелия Вилльемин Анке Йонкер, состоит из основной группы в составе 11 экспертов, которые базируются в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут работать по всей стране с 23 октября. Кроме того, ожидается, что государства - участники ОБСЕ направят 400 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Беларусь за несколько дней до выборов.





Фото МИД

Миссия оценит проведение выборов на соответствие обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.





Неотъемлемой частью наблюдения станут встречи с представителями органов государственной власти, политических партий, гражданского общества, средств массовой информации и международного сообщества.





В частности, сегодня глава миссии БДИПЧ встретилась с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко. Стороны обсудили вопросы, связанные с организацией международного наблюдения по линии БДИПЧ.





Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.



