



«Задержание не проводилось по запросу США – задержания не было вообще! Это абсолютно достоверная информация», – заявила Наталья Эйсмонт.





Вместе с тем ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщала, что Богачеву задержали в одном из отелей Минска, так как она находилась в международном розыске, но позднее ее освободили.













О задержании первыми сообщили российские СМИ. Анне Богачевой 31 год. Ранее она была активисткой российских националистических организаций. По крайней мере с 2014 года работала на российскую «фабрику троллей». В 2018 Богачева вошла в список из 13 граждан России, которым выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы.







