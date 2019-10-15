Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оops! Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что россиянку Богачеву не задерживали в Минске

Руководитель пресс-службы президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла задержание в Минске по запросу США гражданки России Анны Богачевой. Об этом она заявила в разговоре с российским изданием «Подъем».


«Задержание не проводилось по запросу США – задержания не было вообще! Это абсолютно достоверная информация», – заявила Наталья Эйсмонт.

Вместе с тем ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщала, что Богачеву задержали в одном из отелей Минска, так как она находилась в международном розыске, но позднее ее освободили.



О задержании первыми сообщили российские СМИ. Анне Богачевой 31 год. Ранее она была активисткой российских националистических организаций. По крайней мере с 2014 года работала на российскую «фабрику троллей». В 2018 Богачева вошла в список из 13 граждан России, которым выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы.
МГ/ИР belsat.eu
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru