Необходимость утверждения нового графика разведения сил возникла в связи с тем, что прежний, о котором договорились 1 октября в Минске, был сорван после демарша националистов.









— Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил, — сказал во вторник по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.









Однако дальше этого дело не продвинулось.





— Обсуждались новые даты и график разведения, но договоренностей по конкретной дате не достигли, — констатировал он.





Представитель ОБСЕ с сожалением отметил, что режим прекращения огня не соблюдается. Наоборот, число нарушений, по оценке М. Сайдика, «значительно возросло».





Напомним, разведение войск на пилотных участках (в Золотом и Петровском) является одним из обязательных условий для проведения саммита в «нормандском формате».





Фото из архива БелТА