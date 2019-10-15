В России хотят ликвидировать движение "За права человека"
Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать правозащитную организацию «За права человека».
В документе сказано, что основанием для ликвидации движения стали нарушения Конституции РФ и ряда российских законов. Среди прочего упоминаются административные протоколы, составленные на организацию по закону об «иностранных агентах».
В последние месяцы главу организации «За права человека» Льва Пономарева неоднократно штрафовали за нарушение закона об «иностранных агентах».
В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки признал движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организацию вносили в список «иностранных агентов» в декабре 2014 года, но год спустя ее оттуда исключили.
Источник: meduza.io
17:21 15/10/2019
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