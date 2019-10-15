МВД: Богачева была задержана как находящаяся в международном розыске. Сейчас она отпущена
Пресс-сдужба МВД прокомментировала задержание в Минске россиянки Анны Богачевой по запросу США.
"Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске.
В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру.
В настоящее время она отпущена", - говорится в комментарии МВД.
"Белорусский партизан"
16:24 15/10/2019
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