В Беларуси уже пятью районами заправляют женщины. Какие у них успехи?
По решению Лукашенко за счет Татьяны Колядко из Минска прибыло в полку женщин-руководителей. "Белорусский партизан" оценил, как они сумели проявить себя во главе районов.
Вероника Байкова в Лоевском районе
Вероника Байкова большую часть жизни прожила в Мозыре. Работала в БРСМ, потом много лет в местном райисполкоме на разных должностях. Два года назад Александр Лукашенко назначил ее главой Лоевского района, напутствовав словами «Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни».
Мало того, что в Лоеве Байкова до этого никогда не была, она раньше не занималась и сельским хозяйством – отраслью, которую, прежде всего, должен курировать председатель райисполкома. Чиновница, почти всю жизнь работавшая в социальной сфере, стала на ходу изучать основы животноводства и растениеводства.
Договариваться с людьми пытается «по-хорошему», но если нужно, повышает голос. Признавалась, что стресс снимает, слушая в автомобиле песенки из детских мультфильмов вроде «От улыбки хмурый день светлей».
При Байковой изменения в районе видны, прежде всего, в социальной сфере: к примеру, появились новые пандусы, малоимущим пенсионерам помогли установить автономные пожарные извещатели.
Недавно председатель райисполкома кардинально сменила прическу (на фото).
Ольга Мохорева в Добрушском районе
Ольга Мохорева возглавляет Добрушский район аж с 2005 года – мало кто в стране задерживался на этом посту дольше. Долгое время была единственной женщиной-председателем райисполкома в Беларуси.
Ольга Мохорева выросла в семье колхозников в деревне, работала на ферме, поэтому хорошо разбирается в сельском хозяйстве. В отношениях с подчиненными действует напористо. Когда при строительстве Добрушской бумажной фабрики китайские рабочие взбунтовались из-за невыплаты зарплат, чиновница приехала к ним и жестами пыталась объяснить, что не стоит бастовать.
Ольга Мохорева напрямую звонит министрам сельского хозяйства с разными предложениями. При ней эта отрасль и в целом экономика района постоянно демонстрируют рост.
Елена Павлечко в Мозырском районе
Елена Павлечко в 2016 году плавно перешла на пост главы района с должности руководителя управления по сельскому хозяйству и продовольствию, поэтому для аграриев мало что изменилось. Район традиционно продолжил входить в число лидеров области по экономическим показателям.
Самое неожиданное решение Елены Павлечко на своем посту – отдать в аренду 91 километр Припяти. Поначалу местные жители возмущались, но им предоставили право рыбачить бесплатно. Торги выиграло Белорусское общество охотников и рыболовов.
Елена Алексина в Гомельском районе
Самое странное решение Лукашенко о назначении женщины на пост председателя райисполкома. Год назад Елена Алексина сменила во главе Гомельского района угодившего за решетку Александра Ситницу, обвиненного в коррупции.
При том, что на освободившуюся должность подыскивали человека, который вернет региону прежние лидерские позиции по экономическим показателям, выбор пал на чиновницу, которая работала в социальной сфере.
Более того, до этого назначения Елена Алексина 11 лет руководила в Буда-Кошелеве райсоветом депутатов – органом, перед которым не ставится реальных и практических задач.
За год на новом посту по большому счету себя не проявила. По старой привычке выполняет скорее представительские функции.
Татьяна Колядко в Московском районе Минска
Татьяна Колядко на данный момент единственная женщина, которая будет возглавлять район вне Гомельской области.
Лукашенко посчитал, что уроженка Слуцкого района готова к повышению: у нее два высших образования (экономическое и юридическое) и многолетний опыт работы первым замом главы Московского района, где она курировала экономические вопросы. Так что проблем с ней возникнуть не должно.
Один характерный штрих: в конце прошлого года Татьяна Колядко разослала по предприятиям письма с напоминанием поднять зарплаты работникам «в целях выполнения целевого задания по Минску».
В общем, выборы у нее тоже будут под контролем.
Валентин Селява, "Белорусский партизан"
15:56 15/10/2019
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