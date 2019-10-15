Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси уже пятью районами заправляют женщины. Какие у них успехи?

По решению Лукашенко за счет Татьяны Колядко из Минска прибыло в полку женщин-руководителей. "Белорусский партизан" оценил, как они сумели проявить себя во главе районов.

В Беларуси уже пятью районами заправляют женщины. Какие у них успехи?

Вероника Байкова в Лоевском районе


Вероника Байкова большую часть жизни прожила в Мозыре. Работала в БРСМ, потом много лет в местном райисполкоме на разных должностях. Два года назад Александр Лукашенко назначил ее главой Лоевского района, напутствовав словами «Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни».


Мало того, что в Лоеве Байкова до этого никогда не была, она раньше не занималась и сельским хозяйством – отраслью, которую, прежде всего, должен курировать председатель райисполкома. Чиновница, почти всю жизнь работавшая в социальной сфере, стала на ходу изучать основы животноводства и растениеводства.

Договариваться с людьми пытается «по-хорошему», но если нужно, повышает голос. Признавалась, что стресс снимает, слушая в автомобиле песенки из детских мультфильмов вроде «От улыбки хмурый день светлей».

При Байковой изменения в районе видны, прежде всего, в социальной сфере: к примеру, появились новые пандусы, малоимущим пенсионерам помогли установить автономные пожарные извещатели.

Недавно председатель райисполкома кардинально сменила прическу (на фото).


Ольга Мохорева в Добрушском районе

Ольга Мохорева возглавляет Добрушский район аж с 2005 года – мало кто в стране задерживался на этом посту дольше. Долгое время была единственной женщиной-председателем райисполкома в Беларуси.


Ольга Мохорева выросла в семье колхозников в деревне, работала на ферме, поэтому хорошо разбирается в сельском хозяйстве. В отношениях с подчиненными действует напористо. Когда при строительстве Добрушской бумажной фабрики китайские рабочие взбунтовались из-за невыплаты зарплат, чиновница приехала к ним и жестами пыталась объяснить, что не стоит бастовать.

Ольга Мохорева напрямую звонит министрам сельского хозяйства с разными предложениями. При ней эта отрасль и в целом экономика района постоянно демонстрируют рост.


Елена Павлечко в Мозырском районе

Елена Павлечко в 2016 году плавно перешла на пост главы района с должности руководителя управления по сельскому хозяйству и продовольствию, поэтому для аграриев мало что изменилось. Район традиционно продолжил входить в число лидеров области по экономическим показателям. 

Самое неожиданное решение Елены Павлечко на своем посту – отдать в аренду 91 километр Припяти. Поначалу местные жители возмущались, но им предоставили право рыбачить бесплатно. Торги выиграло Белорусское общество охотников и рыболовов.


Елена Алексина в Гомельском районе

Самое странное решение Лукашенко о назначении женщины на пост председателя райисполкома. Год назад Елена Алексина сменила во главе Гомельского района угодившего за решетку Александра Ситницу, обвиненного в коррупции. 


При том, что на освободившуюся должность подыскивали человека, который вернет региону прежние лидерские позиции по экономическим показателям, выбор пал на чиновницу, которая работала в социальной сфере.

Более того, до этого назначения Елена Алексина 11 лет руководила в Буда-Кошелеве райсоветом депутатов – органом, перед которым не ставится реальных и практических задач. 

За год на новом посту по большому счету себя не проявила. По старой привычке выполняет скорее представительские функции.


Татьяна Колядко в Московском районе Минска

Татьяна Колядко на данный момент единственная женщина, которая будет возглавлять район вне Гомельской области. 


Лукашенко посчитал, что уроженка Слуцкого района готова к повышению: у нее два высших образования (экономическое и юридическое) и многолетний опыт работы первым замом главы Московского района, где она курировала экономические вопросы. Так что проблем с ней возникнуть не должно.

Один характерный штрих: в конце прошлого года Татьяна Колядко разослала по предприятиям письма с напоминанием поднять зарплаты работникам «в целях выполнения целевого задания по Минску». 
Валентин Селява, "Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru