В Беларуси уже пятью районами заправляют женщины. Какие у них успехи?

Вероника Байкова в Лоевском районе





Вероника Байкова большую часть жизни прожила в Мозыре. Работала в БРСМ, потом много лет в местном райисполкоме на разных должностях. Два года назад Александр Лукашенко назначил ее главой Лоевского района, напутствовав словами «Вы завтра забудете о нормальной человеческой жизни».









Мало того, что в Лоеве Байкова до этого никогда не была, она раньше не занималась и сельским хозяйством – отраслью, которую, прежде всего, должен курировать председатель райисполкома. Чиновница, почти всю жизнь работавшая в социальной сфере, стала на ходу изучать основы животноводства и растениеводства.





Договариваться с людьми пытается «по-хорошему», но если нужно, повышает голос. Признавалась, что стресс снимает, слушая в автомобиле песенки из детских мультфильмов вроде «От улыбки хмурый день светлей».





При Байковой изменения в районе видны, прежде всего, в социальной сфере: к примеру, появились новые пандусы, малоимущим пенсионерам помогли установить автономные пожарные извещатели.





Недавно председатель райисполкома кардинально сменила прическу (на фото).









Ольга Мохорева в Добрушском районе

Ольга Мохорева возглавляет Добрушский район аж с 2005 года – мало кто в стране задерживался на этом посту дольше. Долгое время была единственной женщиной-председателем райисполкома в Беларуси.









Ольга Мохорева выросла в семье колхозников в деревне, работала на ферме, поэтому хорошо разбирается в сельском хозяйстве. В отношениях с подчиненными действует напористо. Когда при строительстве Добрушской бумажной фабрики китайские рабочие взбунтовались из-за невыплаты зарплат, чиновница приехала к ним и жестами пыталась объяснить, что не стоит бастовать.

Ольга Мохорева напрямую звонит министрам сельского хозяйства с разными предложениями. При ней эта отрасль и в целом экономика района постоянно демонстрируют рост.



Елена Павлечко в Мозырском районе Елена Павлечко в 2016 году плавно перешла на пост главы района с должности руководителя управления по сельскому хозяйству и продовольствию, поэтому для аграриев мало что изменилось. Район традиционно продолжил входить в число лидеров области по экономическим показателям.





Самое неожиданное решение Елены Павлечко на своем посту – отдать в аренду 91 километр Припяти. Поначалу местные жители возмущались, но им предоставили право рыбачить бесплатно. Торги выиграло Белорусское общество охотников и рыболовов.









Елена Алексина в Гомельском районе

Самое странное решение Лукашенко о назначении женщины на пост председателя райисполкома. Год назад Елена Алексина сменила во главе Гомельского района угодившего за решетку Александра Ситницу, обвиненного в коррупции.









При том, что на освободившуюся должность подыскивали человека, который вернет региону прежние лидерские позиции по экономическим показателям, выбор пал на чиновницу, которая работала в социальной сфере.





Более того, до этого назначения Елена Алексина 11 лет руководила в Буда-Кошелеве райсоветом депутатов – органом, перед которым не ставится реальных и практических задач.





За год на новом посту по большому счету себя не проявила. По старой привычке выполняет скорее представительские функции.









Татьяна Колядко в Московском районе Минска

Татьяна Колядко на данный момент единственная женщина, которая будет возглавлять район вне Гомельской области.









Лукашенко посчитал, что уроженка Слуцкого района готова к повышению: у нее два высших образования (экономическое и юридическое) и многолетний опыт работы первым замом главы Московского района, где она курировала экономические вопросы. Так что проблем с ней возникнуть не должно.





Один характерный штрих: в конце прошлого года Татьяна Колядко разослала по предприятиям письма с напоминанием поднять зарплаты работникам «в целях выполнения целевого задания по Минску».







