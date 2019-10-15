Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.





"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении.