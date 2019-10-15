В России подтвердили задержание в Беларуси россиянки из "фабрики троллей"
Ситуация с задержанием в Минске россиянки Анны Богачевой находится под контролем посольства России в Беларуси, ей оказывается вся предусмотренная в таких случаях поддержка.
Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.
"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", - говорится в сообщении.
15:03 15/10/2019
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