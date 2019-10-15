Судья по делу Полиенко выздоровел. Начало процесса - в четверг

Это подтверждается расписанием судебных заседаний, размещении на официальном сайте Верховного суда Беларуси. Сообщается, что заседание будет закрытым.









Напомним, суд над Дмитрием Полиенко должен был начаться 25 сентября. Но перед самым началом его перенесли по причине болезни судьи П. Орлова.



