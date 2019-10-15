Белорусские силовики пока не комментируют задержание россиянки по требованию США
Правоохранительные органы Беларуси пока никак не подтверждают информацию о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой по запросу США.
"Комитет не имеет информации о задержании этой гражданки", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Комитета госбезопасности Андрей Ярош.
В министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси информацию о задержании россиянки также не комментируют.
Ранее появилась информация, что в Минске была задержана гражданка РФ Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о вмешательстве в выборы в этой стране.
14:14 15/10/2019