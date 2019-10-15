



Андрей Ярош. "Комитет не имеет информации о задержании этой гражданки", - заявил агентству " Интерфакс-Запад " официальный представитель Комитета госбезопасности





В министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси информацию о задержании россиянки также не комментируют.





Ранее появилась информация, что в Минске была задержана гражданка РФ Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о вмешательстве в выборы в этой стране.