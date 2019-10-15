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Белорусские силовики пока не комментируют задержание россиянки по требованию США

Правоохранительные органы Беларуси пока никак не подтверждают информацию о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой по запросу США.


"Комитет не имеет информации о задержании этой гражданки", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Комитета госбезопасности Андрей Ярош.

В министерстве внутренних дел, Генеральной прокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси информацию о задержании россиянки также не комментируют.

Ранее появилась информация, что в Минске была задержана гражданка РФ Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о вмешательстве в выборы в этой стране.
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