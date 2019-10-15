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Лукашенко: Выборы в Беларуси - это всегда праздник

Как сообщалось, Лукашенко сегодня согласовал назначение руководителей местных органов власти.

Первый заместитель главы администрации Московского района Минска Татьяна Колядко пошла на повышение, возглавив районную администрацию.

"Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки, что еще надо сделать за это время, чтобы выборы достойно прошли? - спросил у нее лукашенко. - Мы же не можем показать свою неорганизованность. Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент".


Татьяна Колядко отметила, что сейчас городские власти работают над организацией выборов, к этой работе по традиции также будет привлечен общепит, свою продукцию на участках представят производители потребительских товаров. 

"У нас очень много избирательных участков в школах. Мы продумываем праздничные мероприятия", - добавила она.
Источник: belta.by
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