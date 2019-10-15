"Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела "о вмешательстве", – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.





По его словам, задержанная уже связалась с консульством РФ в Республике Беларусь.





Правоохранительные органы Беларуси и посольство Российской Федерации в Минске пока не комментируют данную информацию.





Список Мюллера





После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в процесс. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.





Путин "по секрету" пошутил о "вмешательстве" в выборы в США в 2020-м – видео

Комитет сената США по разведке 8 октября обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года.





В 85-страничном документе содержатся выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.









Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.





Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции Минфина США.





По утверждению американской стороны, Анна Богачева с апреля по июнь 2014 года находилась в США, указав "ложную цель поездки".





Что Богачева делал еларуси, не сообщается. Может, пыталась вмешаться в белорусские выборы?