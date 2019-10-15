Беларусь проконсультировалась с Россией по поводу отношений с США
В Москве прошли консультации между МИДами Беларуси и России, посвященные отношениям с США и Канадой.
Консультации прошли на уровне руководителей профильных подразделений ведомств. Беларусскую делегацию возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, российскую — директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.
В ходе консультаций обсуждались состояние отношений с США и Канадой, подходы к диалогу с этими странами. Также стороны обменялись мнениями о развитии беларусско-российских отношений.
11:37 15/10/2019