Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд. Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.









Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.







