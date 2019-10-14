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Оркестр в Саудовской Аравии испоганил гимн России. Путин был невозмутим

Исполнение главной российской композиции королевскому оркестру не удалось.

Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд. Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось. Путин при этом никак не отреагировал. 

видео: meduza.io

Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.
Источник: tsn.ua
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