Оркестр в Саудовской Аравии испоганил гимн России. Путин был невозмутим
Исполнение главной российской композиции королевскому оркестру не удалось.
Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд. Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.
видео: meduza.io
Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.
Источник: tsn.ua
10:42 15/10/2019