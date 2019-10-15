К шоу все готово

На прошлой неделе финишировал очередной этап подготовки к этому представлению: 7 октября закончилась подача документов для регистрации кандидатов в депутаты ПП НС. Как сообщил ЦИК, кандидатами выдвинуто 703 человека.





Больше всего - политическими партиями: 424. Из них самый масштабный пул - 107 человек - у Либерально-демократической партии. Объединенная гражданская партия выдвинула 56 претендентов, Коммунистическая партия Беларуси - 54. 272 человека выдвинулись путем сбора подписей, 128 - трудовыми коллективами. Четверть претендентов - 174 - женщины. Наибольшая конкуренция ожидается в Минске - в 20 округах там баллотируется 205 человек.





Кроме того, на прошлой неделе ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в члены Совета Республики. Судя по всему, состав его значительно обновится: только девять кандидатов прошлого созыва выдвинуто повторно.





Ранее завершилось формирование участковых избирательных комиссий (УИК), в ходе которого представители оппозиции подверглись серьезному отсеву: из 495 кандидатов от оппозиционных партий в УИК включили лишь 21. Из 201 выдвиженца Партии БНФ в комиссии попало лишь пятеро, из 174 представителей ОГП - четверо, а все 54 претендента от Белорусской социал-демократической партии (Грамада) вообще пролетели. Из провластных же выдвиженцев не отсеялся почти никто.









Таким образом, общее представительство оппозиционных партий в УИК - 0,033% - в ходе нынешней предвыборной кампании в два-три раза меньше, чем на парламентских выборах 2008, 2012 и 2016гг. Власть в очередной раз заполнила комиссии своими людьми, так что итоги этих «выборов» вряд ли окажутся неожиданными.