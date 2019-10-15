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Провластные СМИ Брестчины разразились негативными статьями об участии оппозиции в выборах

Провластные СМИ Брестчины на прошлой неделе массово публиковали и перепечатывали ряд негативных статей об участии оппозиции в выборах.

Так, как сообщает "Наша нива", государственные СМИ Брестской области массово перепечатали статью сайта belnovosti.by об участии оппозиции в парламентских выборах.

В статье, помимо стандартных предложений, что якобы оппозиция живет только за счет грантов, присутствуют и юридические ошибки. Например, «Белорусскую христианскую демократию» называют партией, хотя БХД власти уже много раз отказывали в регистрации. 

Статью можно увидеть на сайтах "Районные Будни", "Маяк", "Сельская правда" и других районках Брестской области.


Но одной публикацией об оппозиции эти сайты не ограничились. В один день, 11 октября, портал массово-политической газеты Березовского района "Маяк" опубликовал "фельетон" под названием "Выборы, или как Лиса Тарасовна в "народ" собралась", а также перепечатал с сайта Dal.by статью "Белорусскую оппозицию жизнь не учит". 

Сайт государственной газеты Ивановского района "Яновский край", в свою очередь, опубликовала статью "И жук. И жаба", в котором ее автор Андрей Кунец в негативном контексте упоминает различных представителей белорусских демократических сил. Эту статью перепечатал сайт "Дрогичин.BY".
"Правозащитники за свободные выборы"
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