Так, как сообщает "Наша нива" , государственные СМИ Брестской области массово перепечатали статью сайта belnovosti.by об участии оппозиции в парламентских выборах.





В статье, помимо стандартных предложений, что якобы оппозиция живет только за счет грантов, присутствуют и юридические ошибки. Например, «Белорусскую христианскую демократию» называют партией, хотя БХД власти уже много раз отказывали в регистрации.





Статью можно увидеть на сайтах "Районные Будни", "Маяк", "Сельская правда" и других районках Брестской области.









Но одной публикацией об оппозиции эти сайты не ограничились. В один день, 11 октября, портал массово-политической газеты Березовского района "Маяк" опубликовал "фельетон" под названием "Выборы, или как Лиса Тарасовна в "народ" собралась", а также перепечатал с сайта Dal.by статью "Белорусскую оппозицию жизнь не учит".





Сайт государственной газеты Ивановского района "Яновский край", в свою очередь, опубликовала статью "И жук. И жаба", в котором ее автор Андрей Кунец в негативном контексте упоминает различных представителей белорусских демократических сил. Эту статью перепечатал сайт "Дрогичин.BY".















