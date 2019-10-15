Сурков стал основателем «путинизма» как религии

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.





«Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно», — пояснил Сурков, которого цитирует РБК





В первом выпуске «Путинизма» представлен обзор статей, посвященных Путину и его политике и опубликованных рядом западных изданий. В частности, там есть статья «Путин Великий», появившаяся в журнале Foreign Affairs.





«Немного жаль, что для начала выбраны тексты зарубежного происхождения. Что же делать — нет пророка в своем отечестве. Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак», — прокомментировал выбор Сурков.









В феврале Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина», в которой указал на формирование в России государства нового типа.





«Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», — писал тогда Сурков.





В предыдущей статье, которая вышла в апреле 2018 года, помощник президента предсказал России века «геополитического одиночества», поскольку в своей истории она уже пробовала быть и Востоком, и Западом. Будет трудно, но интересно, пообещал тогда Сурков.