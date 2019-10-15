США ввели новые санкции против Турции из-за нападения на Сирию





Президент США также заявил о намерении повысить пошлины на турецкую сталь до 50 процентов, то есть до майского уровня (тогда США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь до 25 процентов).





По его словам, США также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли по торговому соглашению с Турцией на сумму 100 млрд долларов.



