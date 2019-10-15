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Навальный назвал Лукашенко "Анатолием Григорьевичем" на форуме Немцова в Варшаве

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отвечая на вопросы об интеграции Беларуси и России, назвал главу нашей страны Анатолием Григорьевичем. При этом Беларусь Навальный называл "Белоруссией".

"Я так понимаю, основной вопрос был про этот протокол, опубликованный в газетах, который касается некой схемы объединения России и Беларуси. Это, безусловно, желаемый варинт для российской власти. <...> Но здесь есть, наверное, препятствие, которое называется Анатолий Григорьевич Лукашенко, который тоже не лыком шит. И он поопытнее будет во всяких таких интригах и вещах <....>", — сказал Навальный.

Это произошло 9 октября на форуме Бориса Немцова в Варшаве. Алексей Навальный участвовал в дискуссии с американским философом Фрэнсисом Фукуямой. Модератором была дочь Бориса Немцова — Жанна Немцова, передает "Еврорадио".
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