"Я так понимаю, основной вопрос был про этот протокол, опубликованный в газетах, который касается некой схемы объединения России и Беларуси. Это, безусловно, желаемый варинт для российской власти. <...> Но здесь есть, наверное, препятствие, которое называется Анатолий Григорьевич Лукашенко, который тоже не лыком шит. И он поопытнее будет во всяких таких интригах и вещах <....>", — сказал Навальный.



