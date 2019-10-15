Президент США Дональд Трамп предложил защищать курдов в Сирии России, Китаю или Наполеону Бонапарту. Американский лидер написал соответствующий пост в Twitter. Президент сообщил, что любой, кто хочет помочь курдам, может заняться этим. «Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — высказался Трамп.





Трамп также сообщил, что США уже вывели войска из Сирии после победы над «Исламским государством».



