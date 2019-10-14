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Королева Елизавета II назвала дату Brexit

Королева Великобритании Елизавета II 14 октября открыла новую сессию британского парламента тронной речью, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год, сообщает Guardian.

В своей тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября, пишет belta.by
По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

Также королева заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие науки, участвовать в освоении космоса, обращать особое внимание на боеспособность армии. Королева пообещала реформы уголовного кодекса, образования и социальной помощи.


Пресса обратила внимание, что на этот раз королева не надела корону Британской империи, которая традиционно используется для открытия парламента.-0-



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