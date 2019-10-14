Разведчики стран ОДКБ начали учения в Беларуси

В учениях задействованы около 2000 военнослужащих из Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе авиационной.





В ходе учений будут отработаны практические действия при локализации приграничного вооруженного конфликта, организация засад, блокирование незаконных вооруженных формирований, освобождение населенных пунктов, действия по подготовке и выводу в назначенные районы разведывательных подразделений. В рамках учения будет проводиться войсковая, специальная, радиоэлектронная, инженерная и артиллерийская разведка.





Учения пройдут на четырех полигонах Беларуси с 14 по 18 октября.