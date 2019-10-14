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ЕС продлил санкции против россиян из-за отравления Скрипалей

Совет Евросоюза продлил санкции за применении химического оружия. Санкции продляются на год до 16 октября 2020 года, говорится в пресс-релизе совета ЕС.

Они были введены в январе этого года в отношении девяти лиц (пяти граждан Сирии и четырех граждан России) и одной организации (сирийский Центр по научным исследованиям и разработкам), пишет reform.by

Попавшие под санкции россияне – глава ГРУ Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также два офицера ГРУ, Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они включены в список за причастность к отравлению Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

Ограничительные меры касаются запрета на въезд в ЕС и заморозки счетов.


Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическом веществом «Новичок» 4 марта 2018 года. Британские власти считают, что за отравлением стоят сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые приехали в Британию под именами Руслан Боширов и Александр Петров.

Санкции были введены в рамках нового механизма, принятого ЕС в октябре 2018 года. Механизм предусматривает, что ограничительные меры могут вводиться против лиц и организаций, которые разрабатывали и использовали химоружие, вне зависимости от национальности и местоположения, а также против тех, кто оказывал финансовую, техническую и иную поддержку таким лицам и организациям.
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