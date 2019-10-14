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В Киеве проходит марш против формулы Штайнмайера "Нет капитуляции"

В понедельник, 14 октября, в Киеве проходит марш против применения формулы Штайнмайера Нет капитуляции, инициированный ветеранами российско-украинской войны.

Как сообщили в партии Национальный корпус, мероприятие состоится без политической символики. К акции присоединилась ряд политических сил, в частности экс-бойцы батальона Азов, партии Свобода, Европейская солидарность, пишет nv.ua


Среди требований участники марша называют запретить властям:

 — отвод украинских войск от линии разграничения,
 — внедрение особого статуса ОРДЛО,
 — амнистию боевикам т.н. «ДНР / ЛНР»,
 — образование «народных милиций» в ОРДЛО,
 — выборы на оккупированных территориях без получения контроля на границе.

«Призываем власти выйти из Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров», — сообщили в Нацкорпусе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.


После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают этот документ как капитуляцию перед РФ. Так, в Киеве и 30 городах проходили акции с требованием не допустить капитуляции Украины.

Кроме того, партии Голос и Евросолидарности призвали Зеленского дать разъяснения по формуле Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности.
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