— выборы на оккупированных территориях без получения контроля на границе.

«Призываем власти выйти из Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров», — сообщили в Нацкорпусе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.









После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают этот документ как капитуляцию перед РФ. Так, в Киеве и 30 городах проходили акции с требованием не допустить капитуляции Украины.





Кроме того, партии Голос и Евросолидарности призвали Зеленского дать разъяснения по формуле Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности.