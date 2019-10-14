В Киеве проходит марш против формулы Штайнмайера "Нет капитуляции"
В понедельник, 14 октября, в Киеве проходит марш против применения формулы Штайнмайера Нет капитуляции, инициированный ветеранами российско-украинской войны.
Как сообщили в партии Национальный корпус, мероприятие состоится без политической символики. К акции присоединилась ряд политических сил, в частности экс-бойцы батальона Азов, партии Свобода, Европейская солидарность, пишет nv.ua
Среди требований участники марша называют запретить властям:
— отвод украинских войск от линии разграничения,
— внедрение особого статуса ОРДЛО,
— амнистию боевикам т.н. «ДНР / ЛНР»,
— образование «народных милиций» в ОРДЛО,
— выборы на оккупированных территориях без получения контроля на границе.
«Призываем власти выйти из Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров», — сообщили в Нацкорпусе.
1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.
После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают этот документ как капитуляцию перед РФ. Так, в Киеве и 30 городах проходили акции с требованием не допустить капитуляции Украины.
Кроме того, партии Голос и Евросолидарности призвали Зеленского дать разъяснения по формуле Штайнмайера, а Батькивщина назвала ее угрозой нацбезопасности.
17:01 14/10/2019