Самые молодые министры Беларуси: как они проявили себя?

«Белорусский партизан» проанализировал деятельность самых молодых министров Беларуси на данный момент.

Александр Терехов









41-летний Терехов работает на своем посту уже пять лет. Когда его повысили до министра ЖКХ, чиновнику было всего 36!





Почти удивительным образом он пережил скандал начала 2016 года, когда Александр Лукашенко возмутился новыми тарифами ЖКХ и дал указание «публично посадить десяток-другой человек», которые составили расценки «от балды». Госконтроль заявлял об уголовных делах в отношении сотрудников министерства, но, в конце концов, все спустили на тормозах.





На посту министра Терехов воплотил в жизнь идею о единой диспетчерской службе 115, добился заметного снижения потерь тепловой энергии. При нем частники стали чаще выигрывать тендеры на уборку помещений.

Виталий Дрожжа









Дрожжа был назначен министром лесного хозяйства весной прошлого года после скандала с увольнением Михаила Амельяновича за «непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией». После этого глава Беларуси продолжил критиковать ситуацию в отрасли.





41-летний Дрожжа отреагировал разработкой планов по изменению работы отрасли. Недавно он направил Лукашенко проект указа по повышению эффективности реализации древесины. Министр намерен добиться полной переработки древесины внутри страны – в том числе, низкокачественной.





А с 2021 года Дрожжа обещает запустить в лесхозах систему электронного учета древесины.

Павел Утюпин









42-летний уроженец России получил пост министра после смены верхушки правительства летом прошлого года. За прошедшее время не предложил новых кардинальных шагов по улучшению ситуации в отрасли, где существенная часть госпредприятий переживает упадок. В СМИ почти не выступал.

Максим Ермолович









Как и Утюпин получил портфель министра по итогам разноса президента в Орше, хотя и до этого был на видных ролях в правительстве. За прошедший год 42-летний министр финансов подтвердил свою репутацию человека, который не боится выступать с инициативами.





При нем Минфин для получения кредита согласовал с МВФ программу структурных реформ, но в последний момент Лукашенко от нее отказался, посчитав неприемлемым относительно короткий период их проведения. Теперь Ермолович хочет обсудить с МВФ новую программу.









Пока не оценил Лукашенко и предложение Минфина об отвязке госпошлины за допуск к дорожному движению от техосмотра. И в этом случае министерство предпринимает вторую попытку разработать убедительный документ.

Дмитрий Крутой









Самый молодой на данный момент министр Беларуси (38 лет) оказался в верхушке власти также после резонансного разноса в Орше. Почти сходу оказался ответственным за будущее страны, возглавив с белорусской стороны рабочую группу по выработке предложений о дальнейшем развитии интеграции.

Несмотря на опасения экспертов и общества об утрате части суверенитета, утверждает, что план интеграции с Россией не создает угроз для независимости Беларуси.





Летом оставался неоправданно позитивен и в части планов по росту ВВП, утверждая, что по итогам года он еще может составить около 4%. При том, что за первое полугодие рост ВВП составил лишь 0,9%.

Алексей Авраменко





Повышен до министра транспорта и коммуникаций в январе этого года. Пока самое яркое решение 42-летнего управленца – решение о приходе лоукоста Wizz Air в Беларусь. Скоро его самолеты начнут летать по маршруту Минск-Будапешт.

Прорывом может стать попытка Авраменко завлечь лоукост-компании в областные центры.