



"Заведено уголовное дело по статье 339 "Хулиганство", а не 341 "Порча имущества", как сообщалось ранее, — сообщил в фейсбуке активист Вячка Косинеров. — Статья 339 ч.2 УК РБ подразумевает лишение свободы на срок до 6 лет. Отметим, что все это в отношении двух абсолютно невинных людей. Но главное, что ребята сейчас на свободе".





Напомним, на 25 сентября в Минском городском суде был назначен судебный процесс над социальным активистом Дмитрием Полиенко. Утром на стене суда были замечены красные пятна краски, которые через некоторое время были закрашены.





10 октября в связи с этим были проведены обыски у столинских социальных активистов. Правозащитникам стало известно, что внимание силовиков было направлено ​​на Сергея Невдоха и Сергея Сазоновича.