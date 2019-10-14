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Куда в конце октября собирается Лукашенко?

23-25 октября в Баку должен состояться саммит Движения неприсоединения.

На нем Азербайджан стартует в роли председателя этого подзабытого образования, членом которого также является Беларусь.

Как пишет на своей странице в Фейсбук политический обозреватель Роман Яковлевский, "в последнее время внешнеполитическая активность официального Минска, что в отношениях с Москвой, что с Западом, привлекает определенное внимание разных европейских столиц и медиа. Поэтому, возможное появление в Баку руководителя суверенной Беларуси может внести оживление как среди участников саммита, так и среди некоторых наблюдателей в Москве, Вашингтоне, Дели и Пекине.


По заведенной практике, накануне подобных событий с выездом за пределы страны ее правителя, следует ожидать некоего сбора в Минске представителей различных медиа с нужными разъяснениями в стиле инструктажей, что и как надо всем понимать. В последнее время, в роли такого толкователя, как правило, выступает глава белорусского МИД, которого также ожидают в Баку, сообщает Яковлевский.
"Белорусский партизан"
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