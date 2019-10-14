Куда в конце октября собирается Лукашенко?

На нем Азербайджан стартует в роли председателя этого подзабытого образования, членом которого также является Беларусь.





Как пишет на своей странице в Фейсбук политический обозреватель Роман Яковлевский, "в последнее время внешнеполитическая активность официального Минска, что в отношениях с Москвой, что с Западом, привлекает определенное внимание разных европейских столиц и медиа. Поэтому, возможное появление в Баку руководителя суверенной Беларуси может внести оживление как среди участников саммита, так и среди некоторых наблюдателей в Москве, Вашингтоне, Дели и Пекине.









По заведенной практике, накануне подобных событий с выездом за пределы страны ее правителя, следует ожидать некоего сбора в Минске представителей различных медиа с нужными разъяснениями в стиле инструктажей, что и как надо всем понимать. В последнее время, в роли такого толкователя, как правило, выступает глава белорусского МИД, которого также ожидают в Баку, сообщает Яковлевский.







