Венедиктов: Лукашенко не любит выбирать

«Угрозы меняются. Линии раскола – не только Запад и Восток, но и Север и Юг. Обсуждение этих тем очень важно для всех, кто живет на этой территории, а для Восточной Европы в первую очередь. У нас в Москве привыкли считать все угрозы, в том числе виртуальные, изучать их последствия. Важна не угроза, а ее последствия», – сказал Алексей Венедиктов.





По его словам, Минск и Беларусь становятся ареной борьбы интересов.