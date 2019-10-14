Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Венедиктов: Лукашенко не любит выбирать

Беларусь становится ареной борьбы противоположных интересов, заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью телеканалу ОНТ, записанном на полях международного форума «Минский диалог».

«Угрозы меняются. Линии раскола – не только Запад и Восток, но и Север и Юг. Обсуждение этих тем очень важно для всех, кто живет на этой территории, а для Восточной Европы в первую очередь. У нас в Москве привыкли считать все угрозы, в том числе виртуальные, изучать их последствия. Важна не угроза, а ее последствия», – сказал Алексей Венедиктов.

По его словам, Минск и Беларусь становятся ареной борьбы интересов.

"Беларусь становится ареной борьбы интересов, давайте скажем честно. Не знаю, насколько западные партнеры или Москва заинтересованы в сохранении суверенной Беларуси, но то, что это арена интересов, противоположных интересов, это очевидно, и это не досужие помыслы", ― считает Венедиктов.

Кроме того, Венедиктов считает, что фантомная история распада СССР существует до сих пор, что хорошо видно по действиям Москвы и Киева, и в этом смысле Беларусь находится в очень интересном периоде.

"Если я правильно представляю президента Лукашенко, он вообще не любит выбирать: "Я не должен выбирать между тем и тем, я буду и то, и то". И белорусское национальное государство ― оно же только строится, что такое 20-30 лет для государства?" ― отметил главред "Эха".
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru