Фраза "Нет заводу АКБ!" стоит 30 базовых





Протокол правонарушения был составлен участковым инспектором Брестского РОВД Сергеем Максимовичем по ч.3 ст.23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).





Как сообщает "Брестская весна", еще в середине августа хулиган избил экоактивистку Марию Галалюк на проходной завода "АйПауэер". По факту происшествия туда подъехало несколько неравнодушных брестчан. Константин Астапук приветствовал одного из знакомых словами "Нет завода АКБ!".





Вот это приветствие и послужило основанием для составления протокола административного правонарушения.









Дело рассматривает судья Сергей Маручек.





Константин Астапук ходатайствует об ознакомлении с материалами дела и о даче времени на поиск адвоката.





Судья предложил сделать перерыв до 14 часов, но Астапук отказывается от услуг адвоката, говорит, что для ознакомления с материалами дела ему хватит получаса.





Ходатайствует пригласить свидетелей Малышенко, Казака и участкового Мельниковича.





Астапук объясняет суду, что когда к заводу подошел Александр Абляк, то он приветствовал его по-белорусски "Нет - заводу АКБ!". Никакого митинга не было.





"В этот день должен был быть последний день работы завода, я приехал проконтролировать, как выполняется распоряжение властей. Рабочие как ездили так и ездят, Астапук приехал последний. Я вел стрим, снимал, чтобы показать как выполняется указание главного архитектора. Брал интервью, чтобы выяснить отношения людей по поводу того, что происходит. Присутствующих визуально знаю, но по фамилиям не всех. Было объявление архитектора и новость, что избили Марию, поэтому люди и собрались. Люди собрались на начало рабочего дня, кто раньше, кто позже, пару человек осталось дежурить", - рассказывает суду Денис Малышенко





Из материалов дела: "Использовалась символика, звуковые устройства, находилась группа граждан, которая высказывала свое отношение относительно завода АКБ, некоторые проводили фото и видеосъемку, было около 30 человек".









Милиционер: "Была группа граждан, противоправных действий не было".





Астапук просит суд оправдать его, вынести справедливое решение.





"Но я не екращу общественной деятельности, мы должны защитить Брест, а поддержать избитую женщину - долг каждого мужчины" - говорит Астапук.





Несмотря на это судья объявляет постановление: 30 базовых величин штрафа, или 765 рублей.