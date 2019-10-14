Натальи Кочановой по идеологии, не запомнился ни словами, ни действиями, пишет Жевняк с весны 2018-го был заместителемпо идеологии, не запомнился ни словами, ни действиями, пишет nn.by









Как утверждал инсайдерский телеграм-канал «Хромой бес», на должность Жевняк попал благодаря протекции влиятельного заместителя министра спорта Вячеслава Дурнова, который подсказал его на эту позицию Кочановой.





Много лет Жевняк отдал армии.





С 19 августа преемником Жевняка стал Андрей Кунцевич.