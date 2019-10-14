Бывший зам Кочановой нашел себе теплое место в "союзном государстве"
Как следует из сообщения интернет-страницы "союзного государства", бывший главный идеолог Администрации президента Владимир Жевняк сейчас работает заместителем главы Постоянного комитета этой организации в Минске.
Жевняк с весны 2018-го был заместителем Натальи Кочановой по идеологии, не запомнился ни словами, ни действиями, пишет nn.by
Как утверждал инсайдерский телеграм-канал «Хромой бес», на должность Жевняк попал благодаря протекции влиятельного заместителя министра спорта Вячеслава Дурнова, который подсказал его на эту позицию Кочановой.
Много лет Жевняк отдал армии.
С 19 августа преемником Жевняка стал Андрей Кунцевич.
12:24 14/10/2019