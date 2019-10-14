Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонских лидеров признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас (на фото).





Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы.





Экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы.





Кроме того, проходившим по делу запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.





Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы для каталонских политиков и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье "подстрекательство к бунту".





В свою очередь государственная адвокатура, еще одна сторона обвинения на процессе, говорила о менее тяжком преступлении - призыве к мятежу - и просила для подозреваемых до 12 лет тюрьмы.





Ключевое отличие между подстрекательством к мятежу и бунту заключается в том, что первое является преступлением против общественного порядка, в то время как второе - против конституционного строя.





Подстрекательство к бунту предполагает наличие открытого и насильственного неповиновения для провозглашения независимости части Испании.





Осужденные могут обратиться с обжалованием в Конституционный суд страны.









Каталонский кризис

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.





27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.





Практически сразу после этого часть каталонских политиков была задержана, другие, в том числе экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежали из Испании.





Суд по делу каталонских политиков начался 12 февраля и продолжался четыре месяца. Перед ВС предстали 12 фигурантов. По данным местных СМИ, вынесение приговора может также привести к выдаче нового европейского ордера на арест находящегося в Бельгии Пучдемона.





Политические силы Каталонии уже предупредили, что проведут акции протеста, забастовку и митинги после оглашения вердикта. В связи с этим МВД Испании направило в регион сотни сотрудников отряда особого назначения, помощь которых обычно нужна в случае возникновения беспорядков в ходе демонстраций.





Парламент Каталонии также обещал "институциональный ответ" на обвинительные вердикты.





Правительство Испании в свою очередь предупредило, что готово задействовать закон о национальной безопасности в случае нарушения общественного порядка в Каталонии.









Правительство полагает, что закон о национальной безопасности, одобренный в 2015 году, позволит нормализовать обстановку в Каталонии, если в автономии начнутся беспорядки. Эта мера не предусматривает вмешательства Мадрида в компетенции региональных властей.





Тем не менее закон предполагает, что центральное правительство берет на себя координацию деятельности всех сил безопасности государства, в том числе подразделений Моссос д'Эсквадра - каталонской автономной полиции. Задействовать данный закон может непосредственно премьер-министр Испании.



