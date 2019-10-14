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Решили "убрать" или сам "ушел"? В сети сообщают о гибели "повара Путина"

В сети набирают обороты слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина.


Как передает телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", активно распространяется информация о том, что Пригожин разбился на самолете в Конго.

При этом некоторые блогеры и ресурсы в сети предполагают, что повара Путина, связанного с ЧВК "Вагнера", внезапно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель.

Предполагается, что Пригожин мог находиться на борту самолета Ан-72, который потерпел крушение в Конго 10 октября. Известно, что до сих пор ищут пострадавших или погибших в катастрофе.

Правда, в посольстве РФ в Демократической Республике Конго заявили, что на борту были лишь двое российских граждан: Владимир Садовничий и Виталий Шумков.


Официального подтверждения смерти Пригожина нет. "Несколько часов назад мы отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении "Беспощадного пиарщика"

Напомним, ранее Пригожина заподозрили в том, что он убил российских журналистов в ЦАР.


по инф. znaj.uaobozrevatel.com
"Белорусский партизан"
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