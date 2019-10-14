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Макей снова наехал на Россию: предложил успокоиться тем, кто ревнует Беларусь к Западу

Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире ОНТ предложил успокоиться тем, кто пытается ревновать Беларусь к Западу. По его словам, нормализация отношений не свидетельствет о каком-то развороте.


Владимир Макей прокомментировал разговоры вокруг темы улучшения отношений Беларуси с Западом. 

"Никто никуда не разворачивается. Мы хотим иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами. Это в наших интересах, потому что наша экономика имеет открытый характер", - сказал он.

При этом министр посоветовал успокоиться всем, кто испытывает определенную ревность или подозрительность по поводу того, что у Беларуси наметилось некоторое улучшение отношений с Западом. 

"Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Это абсолютно в интересах Беларуси иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны", - добавил Владимир Макей.
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