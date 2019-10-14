



Владимир Макей прокомментировал разговоры вокруг темы улучшения отношений Беларуси с Западом.





"Никто никуда не разворачивается. Мы хотим иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами. Это в наших интересах, потому что наша экономика имеет открытый характер", - сказал он.





При этом министр посоветовал успокоиться всем, кто испытывает определенную ревность или подозрительность по поводу того, что у Беларуси наметилось некоторое улучшение отношений с Западом.





"Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Это абсолютно в интересах Беларуси иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны", - добавил Владимир Макей.