Макей снова наехал на Россию: предложил успокоиться тем, кто ревнует Беларусь к Западу
Министр иностранных дел Владимир Макей в эфире ОНТ предложил успокоиться тем, кто пытается ревновать Беларусь к Западу. По его словам, нормализация отношений не свидетельствет о каком-то развороте.
Владимир Макей прокомментировал разговоры вокруг темы улучшения отношений Беларуси с Западом.
"Никто никуда не разворачивается. Мы хотим иметь добрые, нормальные, сбалансированные отношения со всеми странами. Это в наших интересах, потому что наша экономика имеет открытый характер", - сказал он.
При этом министр посоветовал успокоиться всем, кто испытывает определенную ревность или подозрительность по поводу того, что у Беларуси наметилось некоторое улучшение отношений с Западом.
"Это нормально. Запад является для нас вторым по значимости торгово-экономическим партнером. Это абсолютно в интересах Беларуси иметь нормальные отношения с Евросоюзом и другими западными странами. От этого, можно сказать, зависит и судьба нашей страны", - добавил Владимир Макей.
10:05 14/10/2019