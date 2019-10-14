Программу дальнейшей интеграции Беларуси и России главы двух государств обещают утвердить к 8 декабря – к двадцатилетию создания "союзного государства".





Закрытость готовящихся к подписанию документов вызывает много вопросов, появляются разнообразные версии событий, одна из самых популярных и тревожных – это поглощение Беларуси Россией, превращение ее в формально равноправный элемент Союзного государства, фактически – в один из субъектов РФ.





По мнению политолога Андрея Казакевича, директора института «Палітычная сфера», сценарии развития событий достаточно разнообразны, но жесткая, принудительная интеграция – маловероятный вариант.





«Стратегия Минска – отодвигать интеграционную повестку, сводить ее к вопросам, которые существенно не влияют на независимость и суверенитет Беларуси. Скорее всего, это мы и увидим в декабре.





Думаю, торжественно будут определены дальнейшие интеграционные инициативы в каких-то направления, например, в движении к общим рынкам, в координации в налоговой сфере и так далее.





Более конкретно сказать трудно, так как даже эти движения и переговоры имеют закрытый характер. Но в целом я не ожидаю решений, которые бы ограничили белорусский суверенитет», - сказал в интервью Thinktanks.by Андрей Казакевич.





Еще один крючок

Но если говорить о долгосрочной перспективе, а не о близком декабре, то тут «Россия будет играть вдолгую», «8 декабря – это всего лишь еще один этап, крючок для усиления привязки Беларуси к Росии».





«Стратегия Кремля будет заключаться в том, чтобы таких привязок постоянно прибавлялось, чтобы Минск оставался в орбите российского влияния без шансов на выход из нее даже при любых изменения во власти в Беларуси», - считает политолог.





Сейчас же, полагает Андрей Казакевич, у России нет желания обострять ситуацию, учитывая что Беларусь заняла отчетливо оборонительную позицию, что она не хочет сдавать хотя бы часть своего суверенитета.





«При этом у Москвы остается достаточное количество рычагов влияния на Минск, россияне это понимают и просто не видят смысла спешить. Стратегия – постепенная интеграция, которую проще делать спокойно, долго, без обострений, тем более во внешней политике сейчас у России и без того все сложно», - отметил Андрей Казакевич.









Продлевать президентство за счет Минска слишком сложно

Популярную версию о новом президентстве Путина через изменение Конституции для нового, "союзного государства" в 2024 году «я бы назвал глупой или фантастической схемой, в ней нет здравого смысла, рациональности».





«Для удержания власти Путину проще использовать другие ходы, чем исключительно сложное и непредсказуемое строительство Союзного государства, слишком сложно и слишком затратно по многим причинам. Да и 2024 год уже рядом – не видно какой-то серьезной подготовки к такому масштабному мероприятию. Я читаю такую схему практически нереализуемой», - сказал Андрей Казакевич.