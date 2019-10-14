«В ходе прошедших на прошлой неделе заседаний окружных избирательных комиссий (ОИК) рассматривались вопросы организации работы избиркомов по проверке подписей избирателей, поданных выдвиженцами в ОИК для регистрации кандидатами в депутаты, — говорится в отчете. — В большинстве случаев наблюдателям было отказано в наблюдении за процедурой проверки подлинности подписей избирателей в подписных листах».





Правозащитники также отмечают, что 10 октября ЦИК приняла постановление № 63, которое определяет перечень документов, по которым выдается бюллетень для голосования. «Постановление расширяет круг лиц, которые могут получить бюллетени не по паспорту, за счет работников государственных организаций», — констатируют авторы отчета.









7 октября завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты. По данным ЦИК, в нынешней избирательной кампании выдвинуто 703 претендента на депутатский мандат, что больше, чем в прошлую кампанию. Наблюдатели отмечают тенденцию к увеличению представительства действующих парламентариев и местной власти. Несмотря на общее увеличение числа выдвинутых кандидатов, оппозиционных представителей стало меньше, констатируют правозащитники. Число женщин среди выдвинутых кандидатами возросло с 23% в 2016 году до 25% в 2019-м.





Также наблюдатели кампании зафиксировали «отдельные материалы, имеющие признаки досрочной агитации в отношении провластных выдвиженцев».





Как напоминается в недельном отчете, на минувшей неделе прошли судебные заседания по рассмотрению жалоб субъектов, которые выдвигали своих представителей в участковые избирательные комиссии, на соответствующие решения местных исполнительных и распорядительных органов. Верховный суд не продлил практику опубликования текстов судебных постановлений, принятых по результатам рассмотрения этих жалоб. Таким образом, решения районных судов по результатам рассмотрения жалоб остались без внимания общественности, что не способствует открытости избирательной кампании, заявляют «Правозащитники за свободные выборы».