Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И так бывает. Увы, не у нас... На выборах президента Туниса побеждает независимый кандидат

Независимый кандидат Каис Саид побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные экзитполов.


Как отмечает агентство, этот кандидат, согласно результатам одного из экзитполов, набирает 76,9% голосов избирателей. По данным другого опроса, кандидат набирает около 72,5% голосов. Официальные результаты выборов пока не опубликованы.

Всего на высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования: Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный накануне голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru