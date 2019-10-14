И так бывает. Увы, не у нас... На выборах президента Туниса побеждает независимый кандидат
Независимый кандидат Каис Саид побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные экзитполов.
Как отмечает агентство, этот кандидат, согласно результатам одного из экзитполов, набирает 76,9% голосов избирателей. По данным другого опроса, кандидат набирает около 72,5% голосов. Официальные результаты выборов пока не опубликованы.
Всего на высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре голосования: Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный накануне голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.
Источник: belta.by
08:33 14/10/2019