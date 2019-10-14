Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заверил, что этот процесс надолго не затянется. такое заявление он сделал, комментируя ситуацию о принятии соглашения в эфире телеканала ОНТ.





"Думаю, в ближайшее время появятся хорошие новости", – сказал Дирк Шубель.





При этом он отметил. что не может назвать точную дату подписания соглашения, поскольку согласование и принятие документа – "достаточно длительный и тяжелый процесс", учитывая тот факт, что в составе ЕС сегодня насчитывается 28 государств.





"Когда мы проведем все процедуры, то с удовольствием подпишем соглашение о снижении стоимости однократных и многократных шенгенских виз до 35 евро", – пообещал Дирк Шубель.









Точная дата, когда Европарламент рассмотрит вопрос об упрощении визового режима для Беларуси, пока не определена, но скорее всего, это будет в ноябре 2019 года.







