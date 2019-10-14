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Правящая партия с большим отрывом побеждает на выборах в Польше

Правящая партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах со значительным отрывом от конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

По данным опроса, ПиС получает 43,6% голосов избирателей. Оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с партией «Гражданская платформа» получила лишь 27,4%.

5% барьер преодолевают «Левица» — 11,9%, Польская крестьянская партия + Кукиз — 9,6%, «Конфедерация» либертарианцев, националистов и евроскептиков — 6,4%.

Явка составила 61%.


Таким образом ПиС имеет все шансы улучшить свое положение и получить еще больше голосов в Сейме. Сейчас в нижней палате парламента у «Права и справедливости» 235 мест, у «Гражданской платформы» — 138, у Движения Кукиза — 42, партии «Модерн» — 28, Польской народной партии — 16 и у Германского меньшинства — 1.


Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Выборы в Сейм проходят по партийным спискам. Для попадания в Сейм партии должны преодолеть 5% порог, а коалиции — 8%. Сенаторов выбирают по одномандатным округам.
Источник: reform.by
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