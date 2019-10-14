Правящая партия с большим отрывом побеждает на выборах в Польше

По данным опроса, ПиС получает 43,6% голосов избирателей. Оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с партией «Гражданская платформа» получила лишь 27,4%.





5% барьер преодолевают «Левица» — 11,9%, Польская крестьянская партия + Кукиз — 9,6%, «Конфедерация» либертарианцев, националистов и евроскептиков — 6,4%.





Явка составила 61%.









Таким образом ПиС имеет все шансы улучшить свое положение и получить еще больше голосов в Сейме. Сейчас в нижней палате парламента у «Права и справедливости» 235 мест, у «Гражданской платформы» — 138, у Движения Кукиза — 42, партии «Модерн» — 28, Польской народной партии — 16 и у Германского меньшинства — 1.









Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Выборы в Сейм проходят по партийным спискам. Для попадания в Сейм партии должны преодолеть 5% порог, а коалиции — 8%. Сенаторов выбирают по одномандатным округам.



