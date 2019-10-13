Число тех, кто покинул лагерь – 785 человек, уточняет Sky





«В воскресенье курдские власти заявили, что 785 иностранцев, связанных с «ИГ», сбежали из лагеря Айн-Исса после того, как его обстреляли турецкие войска и их союзники», – сообщил изданию Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет "Белсат"





9 октября Анкара предприняла военную операцию «Источник мира» против курдских отрядов народной самообороны (YPG) после того, как президент США Дональд Трамп вывел часть американских войск из пограничного региона.





Турция считает YPG террористами из-за их связей с Рабочей партией Курдистана, внесенной Турцией в список террористических организаций.





В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также Сирийская национальная армия, поддерживаемая Анкарой.









Турция хочет создать на севере Сирии буферную зону протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до границы с Ираком, чтобы переселить туда многих из 3,6 млн сирийских беженцев, которых она приняла в результате войны в Сирии. Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявляет, что отправит беженцев в Европу, если Евросоюз не поддержит его нападение.





В результате нападения свои дома покинули уже более 130 тысяч человек. Международное сообщество беспокоит то, что это может привести к бегству боевиков «Исламского государства» из тюрем, находящихся в ведении курдских властей.





Соединенные Штаты угрожают Турции санкциями в случае, если она не прекратит военную операцию. Германия и Франция заявили, что прекращают экспорт оружия в Турцию. Операцию осудила также Лига арабских государств.







