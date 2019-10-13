Об этом он заявил 12 октября в своей авторской передаче "Будем наблюдать".





"Честно, у меня ощущение, не знание, а ощущение, что ни хрена 8 декабря с точки зрения того, чтобы собирать шмотки, не произойдет. Очень много скепсиса. Но это ощущение. У всех...", - отметил Алексей Венедиктов, который, к слову, на этой неделе несколько дней провел в Минске.





В частности, главред "Эха", по его словам, встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезинцевым, министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, а также посетил международную конференцию "Минский диалог", в которой приняли участие ряд бывших высокопоставленных чиновников Евросоюза.









Венедиктов также высказался о дальнейших перспективах белорусско-российской интеграции:





"Смотрите, то, что я знаю, есть поручение двух президентов. Есть комиссия, которую в шутку называют «Крутой Орешкин». Жалко, что не крепкий. Есть министр экономики России Максим Орешкин, есть министр экономики, по-моему, Александр Крутой. Белорусский. Им обоим по 37-38 лет. Совсем другое поколение. У них задача к 8 декабря унифицировать кодексы налоговый и административный. Чтобы они были одинаковые. То есть на самом деле интеграция, если серьезно говорить, ровно в направлении унификации, то есть она не с валюты начинается. Не с рубля. В смысле единой валютой она может закончиться. Но это движение, скажем так, внешне и частично внутренне напоминает сложное движение к ЕС. По экономике меня спросили. Я вам отвечаю. А в том плане, который обсуждают политические деятели России и Беларуси – там 11 институтов, которые гораздо круче интеграции, нежели в Евросоюзе. Нежели Еврокомиссия, нежели, Европейский суд не по правам человека, а вот Европейский суд… Ну и Совет Европы. Там есть такая надстроечная часть. Она пока не видна, но я думаю, что если с Орешкиным можно говорить про экономическую часть, я думаю, что с Лавровым надо говорить про политическую часть. И я как раз собираюсь это сделать..."