В Лондоне арестовали бельгийскую принцессу и еще 1300 человек





Об этом стало известно благодаря сообщению издания The Telegraph.





По информации журналистов, 63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела 5 часов. Позже ее отпустили без предъявления обвинений.





А вот по данным газеты Inpendent, начиная с понедельника британская полиция арестовала 1300 человек, участвовавших в протестах против изменений климата. Движения против загрязнения экологии Extinction Rebellion (Восстание против вымирания - с англ.) организует во всем мире демонстрации с призывами к активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель заключается в привлечении внимания общества к проблемам экологии.