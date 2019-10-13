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В Лондоне арестовали бельгийскую принцессу и еще 1300 человек

В столице Великобритании в Лондоне копы арестовали настоящую принцессу. Известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали бельгийскую принцессу Мари-Эсмеральду. Женщина принимала участие в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.


Об этом стало известно благодаря сообщению издания The Telegraph.

По информации журналистов, 63-летнюю принцессу сопроводили в полицейский фургон, где она провела 5 часов. Позже ее отпустили без предъявления обвинений.

А вот по данным газеты Inpendent, начиная с понедельника британская полиция арестовала 1300 человек, участвовавших в протестах против изменений климата. Движения против загрязнения экологии Extinction Rebellion (Восстание против вымирания - с англ.) организует во всем мире демонстрации с призывами к активной борьбе с глобальным потеплением. Согласно сайту движения, его цель заключается в привлечении внимания общества к проблемам экологии.
Znaj.ua
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