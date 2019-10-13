После турецкого вторжения более 130 тысяч сирийцев стали беженцами

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.





Сирийцы покидают сельские районы вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, который накануне захватила турецкая армия.





Сейчас в регионе плохая ситуация с поставками чистой питьевой воды. В частности, в лагерях для беженцев Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тысяч человек.





Также в регионе были закрыты государственные и частные больницы.





8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира.









Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции из-за военной операции в Сирии.





Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт назвал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».





Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что Анкара не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, несмотря на угрозы.





12 октября Турция заявила о захвате первого сирийского города — Рас-эль-Айн.





13 октября турецкие войска захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии.