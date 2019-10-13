Николай Козлов: Люди хотят перемен

Первый этап избирательной парламентской кампании принес тревожные вести о состоянии демократии в нашей стране.





Об этом в комментарии сайту ucpb.org заявил лидер Объединенной Гражданской Партии Николай Козлов.





– Сначала эта подлая власть уничтожила всякую возможность политической конкуренции, обездвижив кандидатов разного рода ограничениями и постоянной угрозой быть снятыми с выборов. Имея в активе пренебрегающие правом силовые структуры, холуйские прокуратуру и суды, забывшие о своем предназначении, и ручных, проверенных временем членов избирательных комиссий, повязанных совместным совершением фальсификаций (преступлений) в предыдущих кампаниях – позволяет режиму легко избавиться от неугодных кандидатов на любом этапе кампании. Вот и сейчас они делают все, чтобы тщательно подготовиться к фальсификациям и иметь возможность комфортно и безопасно назначать нужных им, а не избирателям «депутатов». Кража, а в данном случае кража голосов избирателей, – это тайное хищение. И именно по этой причине в комиссиях оказались до боли знакомые лица и не оказалось представителей оппозиционных кандидатов, способных помешать этому преступлению.









Глава ЦИК Лидия Ермошина выхолостила выборы до состояния, когда они уже не воспринимаются никем из избирателей. Граждане отчетливо понимают, что лишены возможности реализовать свое активное право выбирать. Первый этап ясно показал, что парламент, депутаты, да и сама Ермошина вызывают у подавляющего большинства отрицательную гамму чувств – от недоверия и пренебрежения до отвращения и агрессии.





Именно по этой причине мы наблюдали безлюдные пикеты провластных кандидатов и живые, активные под бело-красно-белыми флагами. Ермошина добилась своего – выборы как институт демократии перестали существовать в Беларуси, осталась лишь жалкая и уже никого не обманывающая имитация.





Но есть и хорошие новости – люди хотят перемен, они хотят сами решать, как им жить, больше не полагаясь на вороватых чиновников. Да, пока они глухо ворчат в своих квартирах, но это ворчание, а иногда и рычание доносится отовсюду.





Джон Кеннеди говорил, что те, кто делают мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной.





А Ермошина? Вряд ли ее беспокоит будущее страны. Это человек, который ничем не связан с Беларусью. И я уверен, что после окончания своей «трудовой деятельности» она покинет Беларусь и удобно и безбедно обустроиться где-нибудь в Калининграде.