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Видеофакт: Идиллия на заседании глав стран СНГ в Ашхабаде

Гости поблагодарили хозяина, хозяин поблагодарил гостей.

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