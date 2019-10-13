Из них 424 человека выдвинули политические партии. Больше всего кандидатов - от Либерально-демократической партии: 107 человек.

272 человека - самовыдвиженцы, они собирали подписи граждан. Еще 128 претендентов выдвинуты трудовыми коллективами.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила, что больше одной трети кандидатов в депутаты ранее уже были в составе Палаты представителей.





- Во-первых, решение идти на второй срок - это личное дело самих депутатов, - рассказала Ермошина. - Во-вторых, это нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди давно работают в парламенте и в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв. На данный момент их больше одной трети. И если они будут избраны на второй срок, это обеспечит преемственность и обеспечит тем самым необходимым опытом новичков, что позволит начать работу достаточно полноценно.





В верхней палате Национального собрания планируется более заметное обновление:





- Например, по моей родной Могилевской области среди кандидатов в члены Совета Республики нет ни одного, кто бы ранее уже работал в парламенте - в верхней или в нижней его палате, - сказала Ермошина.









На заседании были представлены претенденты на места в верхней палате парламента от областей и Минска. Кандидатуры выдвигались президиумами местных советов депутатов базового уровня и соответствующими исполкомами, а в столице - президиумом Мингорсовета и Мингорисполкомом. Всего в состав верхней палаты парламента войдет 64 человека. Их выберут 7 ноября депутаты местных советов и Мингорсовета.





БУДЬ В КУРСЕ!





Кандидатам не хватает эфирного времени





На заседании ЦИК рассмотрели график распределения эфирного времени для выступлений кандидатов в депутаты. Изначально выступления по телевизору показывали по будним дням в течение одного часа - с 19 до 20 часов. В этот раз эфирное время решили увеличить: выступления будут идти с 19.00 до 20.40, кроме вторника (по этим дням показывают лотерею). Минских кандидатов в депутаты можно будет увидеть на телеканале «Беларусь 3», кандидатов из Минской области - по СТВ. Депутаты из других областей будут выступать на региональных каналах. Напомним, выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.