Главной целью для ракетного удара российской атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 (08850) «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного военного конфликта является портовый город Бремерхафен на северо-западе Германии.

Специалист называет Бремерхафен «основным американским наземным портом для высадки в Европе». «Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр (потенциальных военных действий).





Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США», - заверил он.









Согласно Метрику, альтернативные порты, расположенные в Роттердаме (Нидерланды) и Антверпене (Бельгия), вследствие своих больших размеров лишь немногим более устойчивы к точечной атаке. Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике стали представлять угрозу с появлением в России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы. Как сообщал







