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Если завтра война: в США назвали главную цель в Европе, по которой ударит Россия

По словам американского специалиста, в случае крупномасштабного военного конфликта Россия ударит по портовому городу Бремерхафен на северо-западе Германии.

Главной целью для ракетного удара российской атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 (08850) «Ясень» в Европе в случае крупномасштабного военного конфликта является портовый город Бремерхафен на северо-западе Германии. 

Об этом сообщает экс-сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) Эндрю Метрик, пишет УНИАН

Специалист называет Бремерхафен «основным американским наземным портом для высадки в Европе». «Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр (потенциальных военных действий).

Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США», - заверил он. 


Согласно Метрику, альтернативные порты, расположенные в Роттердаме (Нидерланды) и Антверпене (Бельгия), вследствие своих больших размеров лишь немногим более устойчивы к точечной атаке. Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике стали представлять угрозу с появлением в России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы. Как сообщал 
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