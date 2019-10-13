Сегодня в Польше проходят парламентские выборы





Жителям страны-соседки предстоит выбрать 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента - и 100 сенаторов - представителей верхней палаты.





За места в Cейме борются 5112 кандидатов, а за сенаторские должности - 278. Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю - по одномандатным избирательным округам.





Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00. Помимо этого, поляки смогут проголосовать в других странах, где также будут работать избирательные участки, в том числе это касается Беларуси. Отдать свой голос смогут 30 млн 111 тыс. поляков.





По прогнозам, партия "Право и справедливость" по итогам выборов останется правящей.