UDF.BY рассказывает, как по-разному у него складываются отношения с премьером и президентом.





Отношения с Румасом





У главного финансиста необычные отношения с руководством: с президентом недопонимание, а с премьером дружит





На днях премьер-министр и министр финансов посетили новый физкультурно-оздоровительный центр у Цнянского водохранилища, где сыграли вместе с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко.





Оказалось, Сергей Румас и Ермолович давно вместе играют в теннис. Примерно два раза в неделю – начинают в 7 утра.





Возможно, их тесные отношения завязались в начале десятилетия, когда оба работали в правительстве под руководством Михаила Мясниковича. Будучи премьером, он нахваливал подчиненных:





«В Минфине, казалось бы, предельно консервативной структуре, у нас есть Максим Леонидович Ермолович — заместитель министра, и все считают его прогрессивным человеком. А возьмите Сергея Николаевича Румаса. Такие люди намного опережают средний уровень и время, если можно так сказать».









Ермолович на тот момент работал заместителем министра финансов, и, по словам экспертов, выделялся тем, что не стеснялся высказать свое мнение по спорным вопросам. Его также характеризовали как человека, который не боится брать на себя ответственность.





Вскоре после того, как в августе 2018 года Румас стал премьером, Ермоловича наконец-то повысили до министра. Это решение связывали с приходом в руководство правительства людей с либеральными взглядами – и, по всей видимости, не обошлось без личной инициативы нового премьера, решившего сменить предыдущего руководителя Минфина.





С тех пор Румас и Ермолович работают рука об руку, противоречий в их взглядах не наблюдается. 42-летний министр финансов среди прочего курирует взаимодействие с международными финансовыми организациями и выплату внешнего долга.









Отношения с Лукашенко





При назначении Ермоловича министром финансов произошел интересный момент. Александр Лукашенко признался, что четырьмя годами ранее сделал выбор не в его пользу, предпочтя объявить министром финансов значительно более старшего по возрасту Владимира Амарина. Учитывая, что на тот момент эксперты уже считали решительного Ермоловича готовым к высокой должности, можно предположить, что то р ен руководителя Беларуси его разочаровало.





А на посту министра финансов чиновник столкнулся с сопротивлением Лукашенко по ряду инициатив.





Для получения крупного кредита Ермолович с коллегами разработал программу структурных реформ, которая устроила МВФ. Но руководитель страны ее зарубил, посчитав, что сроки реализации слишком короткие.









Минфин разработал проект об отвязке госпошлины от техосмотра, поскольку автолюбители в массовом порядке перестали его проходить. Румас даже публично анонсировал изменения, но они приняты так и не были. Как потом признались в Минфине, проект не согласовал Лукашенко.





Спустя год Ермолович заявил, что Минфин вновь работает над проектом указа об отвязке госпошлины от техосмотра – но какой теперь будет реакция руководителя Беларуси, предсказать трудно.





Известно также, что Ермолович в свое время называл введение «налога на тунеядство» самым простым, но не самым эффективным шагом.





Недопонимание между министром финансов и руководителем станы довольно очевидно. А дружба с премьером на этом фоне выглядит необычно для белорусской номенклатуры.